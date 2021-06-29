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Патрушев назвал темы переговоров представителей Советов безопасности Белоруссии и РФ

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:47
Армия
Патрушев назвал темы переговоров представителей Советов безопасности Белоруссии и РФ
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Минск, 29 июня. Россия и Белоруссия обсудят вопрос гибридных войн во время консультаций представителей советов безопасности двух стран.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, стороны будут говорить о гибридных войнах, а также о региональной и международной безопасности.

«С президентом Белоруссии мы обменялись мнениями и впечатлениями по этим вопросам. Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают», — указал Патрушев.

Он добавил, что Москва и Минск намерены и в дальнейшем объединять усилия, чтобы совместно действовать против имеющихся вызовов и угроз.

До этого секретарь Совбеза РФ заявил, что конечной целью действий внешних сил в Белоруссии является изменение государственного строя и власти.

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