В Прибалтике стартовали масштабные учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

Таллин, 29 июня. Двухдневные учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy стартовали в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.

Согласно информации, на учениях будут отработаны навыки контроля и связи, а также различные процедуры обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

В ходе маневров военнослужащие выполнят задачи по сопровождению самолетов, проведут поисковые операции медленно движущихся воздушных судов и проработают действия на случай потери связи.

Ранее британские солдаты высмеяли украинский «завтрак НАТО» на учениях Sea Breeze. Известно, что Украина выступает страной — хозяйкой военно-морских учений, в которых также принимают участие Грузия и Великобритания, поэтому иностранные военнослужащие смогли лично ознакомиться с украинским продовольственным обеспечением.