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В Прибалтике стартовали масштабные учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:46
Армия
В Прибалтике стартовали масштабные учения ВВС НАТО Ramstein Alloy
defense.gov

Таллин, 29 июня. Двухдневные учения ВВС стран НАТО и их партнеров Ramstein Alloy стартовали в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.

Согласно информации, на учениях будут отработаны навыки контроля и связи, а также различные процедуры обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

В ходе маневров военнослужащие выполнят задачи по сопровождению самолетов, проведут поисковые операции медленно движущихся воздушных судов и проработают действия на случай потери связи.

Ранее британские солдаты высмеяли украинский «завтрак НАТО» на учениях Sea Breeze. Известно, что Украина выступает страной — хозяйкой военно-морских учений, в которых также принимают участие Грузия и Великобритания, поэтому иностранные военнослужащие смогли лично ознакомиться с украинским продовольственным обеспечением.

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нато прибалтика ramstein alloy
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