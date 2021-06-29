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Гинцбург посоветовал привиться переболевшим COVID-19 в легкой форме

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:41
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Общество
Гинцбург посоветовал привиться переболевшим COVID-19 в легкой форме
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 29 июня. Перенесенное заболевание коронавирусом в легкой форме не защищает от повторного заражения, предупредил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Некоторые люди отказываются от вакцинации против коронавируса, поскольку ранее перенесли заболевание. Выздоровление от коронавируса не гарантирует защиту от повторного заражения, обратил особое внимание Гинцбург.

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат одобрили в нескольких десятках стран по всему миру. Россияне могут пройти вакцинацию от COVID-19 бесплатно при наличии полиса ОМС и отсутствии медицинских противопоказаний.

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