Теплоход сел на мель в акватории Невы из-за отказа двигателя. События дня

Байден подписал законопроекты о стимулировании в США научных исследований Принятые Палатой представителей Конгресса США законопроекты о стимулировании исследований помогут Вашингтону превзойти Пекин. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден. Он отметил, что десятилетия пренебрежений и сокращения инвестиций поставили США в невыгодное конкурентное положение. В свою очередь другие страны, включая Китай, вливают средства и целенаправленно развивают новые технологии и отрасли. Байден уверен, что принимаемые Пекином меры оставляют США «под реальным риском оказаться позади». По его словам, важно добиться исторических инвестиций в науку и полупроводниковую промышленность. Глава Белого дома уверен, что это поможет США превзойти Китай и весь мир на долгие годы.

Литва прокомментировала выход Минска из «Восточного партнерства» wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2 Литва считает, что решение Белоруссии о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеет силы, потому что его приняла якобы нелегитимная власть. Соответствующее заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По словам дипломата, такие решения не принимаются «незаконными» руководителями. Напомним, Литва в августе прошлого года сообщила, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии.

На льготные авиаперевозки в Дальнем Востоке направят 1,5 миллиарда рублей Пресс-центр Гайдаровского форума / Правительство выделило из резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа в 2021 году. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек, отметил премьер. Выделение субсидий позволит снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. Билеты будут стоить от 2000 до 11 000 рублей в одну сторону, в зависимости от маршрута. Удешевление билетов сделает их более доступными для граждан и повысит транспортную связанность Дальнего Востока, считают чиновники.