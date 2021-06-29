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МВФ одобрил крупнейшее за всю историю HIPC списание внешнего долга Судана

Судан
МВФ одобрил крупнейшее за всю историю HIPC списание внешнего долга Судана

Вашингтон, 29 июня. Судан получил разрешение списать 23,5 млрд долларов из своего почти 60-миллиардного долга, став 38-й страной в мире, включенной в Инициативу для бедных государств с крупной задолженностью (HIPC).

МВФ и Всемирный банк объявили на совместном заседании о том, что восточноафриканская страна подошла к точке принятия этого исторического решения, которое поможет ей добиться долгосрочных изменений, нормализовать отношения с международным сообществом и получить доступ к значительным дополнительным финансовым ресурсам для поддержки проводимых ею реформ.

Внешний долг является серьезным препятствием на пути к возрождению суданской экономики, которая страдает от острого кризиса, затронувшего практически все сферы. На сегодняшний день это крупнейшее списание долга за всю историю HIPC, что свидетельствует о большой поддержке Судана со стороны международных финансовых учреждений и партнеров-доноров.

Так, во время конференции, состоявшейся в Париже в мае 2021 года, Хартум получил обещания о списании долгов в размере 30 млрд долларов. Франция объявила о прощении всех финансовых обязательств Судана, оцениваемых в 5 млрд. С таким же заявлением выступила Норвегия, облегчив бремя африканского государства на 4,5 млрд долларов в знак поддержки проводимых в ней реформ. В свою очередь, Саудовская Аравия подтвердила, что она предпринимает необходимые шаги для погашения задолженности Судана перед Эр-Риядом, оцениваемой в 5 млрд.

Соединенные Штаты Америки, Швеция и Италия заявили о своей готовности предоставить гранты для покрытия обязательств Хартума на общую сумму 13 млрд долларов, включая проценты и штрафы.

В свете текущей ситуации в Судане многие страны, компании и финансовые учреждения обязались вкладывать средства в различные секторы экономики государства. Ожидается, что в ближайший период инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и сфера услуг привлекут десятки миллиардов долларов инвестиций.

Всемирный банк выделил Судану 2 млрд на реализацию в течение следующих десяти месяцев программ здравоохранения и энергетики.

Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) выделил 700 млн долларов на финансирование энергетических и коммуникационных проектов в государстве.

Правительство восточноафриканской республики в сотрудничестве с частным сектором представило для привлечения инвестиций более 18 жизненно важных проектов в областях сельского хозяйства, энергетики, транспорта и инфраструктуры. Премьер-министр Абдалла Хамдок подчеркнул, что его кабмин работает над восстановлением экономики и ее возвращением на международную арену.

Тем не менее для облегчения своего долгового бремени Судан вынужден выполнить определенные требования ВМФ и Всемирного банка, главным из которых является осуществление реформ внутри страны. Так, правительство уже объявило об отмене субсидий на хлеб и топливо и либерализации обменного курса.

Проводимые на фоне серьезных экономических трудностей и роста инфляции реформы болезненно сказываются на жизни простых граждан и их финансовом положении. Значительная часть населения страны, получающей миллиарды долларов поддержки от международных организаций, находится на грани голода. В последние недели в Хартуме и других городах Судана возобновились массовые протесты с призывом к свержению правительства Хамдока и избавлению от нищеты.

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