МВФ одобрил крупнейшее за всю историю HIPC списание внешнего долга Судана

Вашингтон, 29 июня. Судан получил разрешение списать 23,5 млрд долларов из своего почти 60-миллиардного долга, став 38-й страной в мире, включенной в Инициативу для бедных государств с крупной задолженностью (HIPC).

МВФ и Всемирный банк объявили на совместном заседании о том, что восточноафриканская страна подошла к точке принятия этого исторического решения, которое поможет ей добиться долгосрочных изменений, нормализовать отношения с международным сообществом и получить доступ к значительным дополнительным финансовым ресурсам для поддержки проводимых ею реформ.

Внешний долг является серьезным препятствием на пути к возрождению суданской экономики, которая страдает от острого кризиса, затронувшего практически все сферы. На сегодняшний день это крупнейшее списание долга за всю историю HIPC, что свидетельствует о большой поддержке Судана со стороны международных финансовых учреждений и партнеров-доноров.

Так, во время конференции, состоявшейся в Париже в мае 2021 года, Хартум получил обещания о списании долгов в размере 30 млрд долларов. Франция объявила о прощении всех финансовых обязательств Судана, оцениваемых в 5 млрд. С таким же заявлением выступила Норвегия, облегчив бремя африканского государства на 4,5 млрд долларов в знак поддержки проводимых в ней реформ. В свою очередь, Саудовская Аравия подтвердила, что она предпринимает необходимые шаги для погашения задолженности Судана перед Эр-Риядом, оцениваемой в 5 млрд.

Соединенные Штаты Америки, Швеция и Италия заявили о своей готовности предоставить гранты для покрытия обязательств Хартума на общую сумму 13 млрд долларов, включая проценты и штрафы.

В свете текущей ситуации в Судане многие страны, компании и финансовые учреждения обязались вкладывать средства в различные секторы экономики государства. Ожидается, что в ближайший период инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика и сфера услуг привлекут десятки миллиардов долларов инвестиций.

Всемирный банк выделил Судану 2 млрд на реализацию в течение следующих десяти месяцев программ здравоохранения и энергетики.

Африканский экспортно-импортный банк (Afreximbank) выделил 700 млн долларов на финансирование энергетических и коммуникационных проектов в государстве.

Правительство восточноафриканской республики в сотрудничестве с частным сектором представило для привлечения инвестиций более 18 жизненно важных проектов в областях сельского хозяйства, энергетики, транспорта и инфраструктуры. Премьер-министр Абдалла Хамдок подчеркнул, что его кабмин работает над восстановлением экономики и ее возвращением на международную арену.

Тем не менее для облегчения своего долгового бремени Судан вынужден выполнить определенные требования ВМФ и Всемирного банка, главным из которых является осуществление реформ внутри страны. Так, правительство уже объявило об отмене субсидий на хлеб и топливо и либерализации обменного курса.

Проводимые на фоне серьезных экономических трудностей и роста инфляции реформы болезненно сказываются на жизни простых граждан и их финансовом положении. Значительная часть населения страны, получающей миллиарды долларов поддержки от международных организаций, находится на грани голода. В последние недели в Хартуме и других городах Судана возобновились массовые протесты с призывом к свержению правительства Хамдока и избавлению от нищеты.