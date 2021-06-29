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Рита Дакота ответила критикам ее провального образа на фестивале «Жара»

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Шоу-бизнес
Рита Дакота ответила критикам ее провального образа на фестивале «Жара»
instagram.com  /  @ritadakota

Москва, 29 июня. Популярная певица Рита Дакота после волны критики оправдалась за провальный образ на фестивале «Жара». Она ответила хейтерам на своей странице в Instagram.

Артистку затравили из-за ее наряда на музыкальном мероприятии. Певица, не ожидавшая выступления на фестивале, срочно стала собираться на концерт. Она обратилась к знакомым стилистам и визажистам, но в тот момент все были заняты.

В итоге Рита Дакота вышла на красную дорожку в плотных болоневых штанах из переливающей ткани, коротком топе ядовито-зеленого цвета и прозрачной черной накидке. Знаменитость выбрала к костюму черные большие ботинки.

Рита Дакота резко высказалась, отметив, что для нее важнее песни, а не наряды. Она признала, что не является иконой стиля и ничего не понимает в моде.

«Между «блистать на дорожке» и «блистать у микрофона» я всегда выбираю второе. Простите мне мои «горнолыжные штаны», я лучше пойду вам песен достойных запишу», — написала артистка в Stories.

Поп-исполнительницу раскритиковали поклонники за образ, который, по их мнению, оказался неподобающим для фестиваля. При этом некоторые фанаты поддержали певицу.

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соцсети критика дакота
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