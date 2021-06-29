Рита Дакота ответила критикам ее провального образа на фестивале «Жара»

Москва, 29 июня. Популярная певица Рита Дакота после волны критики оправдалась за провальный образ на фестивале «Жара». Она ответила хейтерам на своей странице в Instagram.

Артистку затравили из-за ее наряда на музыкальном мероприятии. Певица, не ожидавшая выступления на фестивале, срочно стала собираться на концерт. Она обратилась к знакомым стилистам и визажистам, но в тот момент все были заняты.

В итоге Рита Дакота вышла на красную дорожку в плотных болоневых штанах из переливающей ткани, коротком топе ядовито-зеленого цвета и прозрачной черной накидке. Знаменитость выбрала к костюму черные большие ботинки.

Рита Дакота резко высказалась, отметив, что для нее важнее песни, а не наряды. Она признала, что не является иконой стиля и ничего не понимает в моде.

«Между «блистать на дорожке» и «блистать у микрофона» я всегда выбираю второе. Простите мне мои «горнолыжные штаны», я лучше пойду вам песен достойных запишу», — написала артистка в Stories.

Поп-исполнительницу раскритиковали поклонники за образ, который, по их мнению, оказался неподобающим для фестиваля. При этом некоторые фанаты поддержали певицу.