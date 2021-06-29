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Адвокат Михаила Ефремова рассказал о влиянии колонии на осужденного актера

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Общество
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о влиянии колонии на осужденного актера
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 29 июня. Адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, как жизнь в колонии повлияла на артиста.

Юрист утверждает, что к его подзащитному пришло настоящее покаяние в заключении. Ефремову по-прежнему очень тяжело говорить о последствиях аварии, добавил Хархорин.

«Считаю, что положительных изменений очень много. Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него пропала», — отметил адвокат.

По словам юриста, синдром алкогольной зависимости больше не оказывает влияния на актера. Кроме того, Ефремов сбросил вес, причем не только из-за рациона, но и в связи с душевными переживаниями, добавил Хархорин в интервью «СтарХиту».

Смертельное ДТП с участием Ефремова случилось в центре Москвы 8 июня 2020 года. Внедорожник актера, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице после аварии.

Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы. Адвокаты актера хотят добиться смягчения наказания и заявляют о большом числе иждивенцев у артиста, но, по словам источников ФАН, юристы лукавят.

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актер колония ефремов
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