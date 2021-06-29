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В Амурской области прошел пик паводка

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:40
Происшествия
В Амурской области прошел пик паводка
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Благовещенск, 29 июня. Власти Амурской области заявили о стабилизации паводковой ситуации. Вода начала уходить с подтопленных территорий. Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшему населению.

Пик паводка пройден, но подтопленными водой все еще остаются 782 частных жилых дома и 1796 приусадебных участков. Организованы пункты временного размещения пострадавших, а также переправы.

Спасатели оказывают адресную помощь населению: доставляют воду и необходимые продукты питания, разбирают разрушенные непогодой конструкции. Всего на ликвидации последствий паводка задействованы более 1500 человек, 408 единиц техники и 41 плавательное средство.

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