Пользователи раскритиковали Рудковскую за демонстрацию роскошной жизни

Москва, 29 июня. Продюсер Яна Рудковская устроила дорогой праздник в честь крестин девятимесячного сына. Пользователи Сети раскритиковали звезду за хвастовство и безвкусицу.

Подписчики набросились на Рудковскую после выпуска шоу «Ты не поверишь!». В сюжете корреспонденты НТВ рассказали о пиршестве продюсера с российскими селебрити в честь крестин ее младшего сына Арсения.

По слухам Рудковская затратила на пиршество шестизначную сумму. На мероприятие были приглашены такие звезды, как Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Валерия и Иосиф Пригожин.

Кадры с праздника супруга фигуриста Евгения Плющенко разместила в своем Instagram. Знаменательное событие прошло в саду, который был задекорирован под сказочный лес. На площадке разместились украшения в виде больших жирафов, а над банкетными столами были развешаны хрустальные люстры.

Также в программе НТВ был показан отрывок, где Рудковская сравнила себя с жар-птицей, а после потребовала «убрать» от себя одну из журналисток. Подобное поведение и размах праздника в честь крестин возмутил фанатов. Они увидели в этом отголоски провинциальности и назвали продюсера колхозницей.

«Рудковская как была деревней, так и осталась. Колхоз рулит», — написала подписчица. «Рудковская — гимн безвкусице и хвастовству», — заявил пользователь YouTube. «Рудковская кичится богатством, а выглядит несчастливой. И это не скроешь никаким Dior», — отметил юзер.

Кроме того, некоторые подвергли критике внешность и дикцию звезды, посоветовав ей записать к логопеду.

Ранее звездный психолог объяснила, почему Рудковская не может родить дочку. Звезда всегда мечтала о дочери и даже придумала для малышки имя.