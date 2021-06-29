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Максакова рассказала об угрозах расправы от экс-возлюбленного

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:34
Шоу-бизнес
Максакова рассказала об угрозах расправы от экс-возлюбленного
Prt Scr youtube.com/ Maria Maksakova

, 29 июня. Артистка Мария Максакова рассказала, что ее бывший возлюбленный постоянно ей угрожает и хочет отнять у нее все имущество.

Экс-солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, что она боится за свою жизнь из-за отношений с ее экс-возлюбленным — бизнесменом Владимиром Тюриным. Детали своей личной жизни Максакова сообщила в гостях передачи телеведущего Бориса Корчевникова. Звезда ушла от бывшего возлюбленного к депутату Госдумы от КПРФ Денису Вороненкову. Однако Тюрин не отпустил ее без скандалов. Сначала он спокойно принимал произошедшее и даже лестно отзывался о своем конкуренте.

«Я вижу, что ты нормальный мужик. И я уверен, что ты сможешь Машу сделать счастливой», — говорил Тюрин, по словам оперной дивы.

Она также добавила, что была настроена на сохранение приятельских отношений со своим бывшим кавалером, однако именно он сделал это невозможным, вступив в ней в открытую конфронтацию. По словам звезды, Тюрин строил козни и делал все возможное, чтобы ни она, ни ее новый ухажер не переизбрались на второй срок в Госдуму. После того, как Вороненкова убили, Тюрин и вовсе стал выслеживать певицу, угрожать ей и требовать, чтобы она отдала ему все свое имущество. Знаменитость не хотела вступать в конфликт и попыталась найти общий язык с «агрессором», однако тот отказывался идти на диалог.

«Моим знакомым и друзьям поступают от него угрозы: если я буду продолжать бороться за недвижимость, меня постигнет участь Вороненкова», — рассказала певица.

Она также отметила, что раньше мужчина даже жалел ее, но потом все в корне поменялось и теперь у нее есть веские причины, чтобы по-настоящему переживать за свою судьбу.

ФАН сообщал, что актриса Саша Бортич, известная по фильмам «Холоп» и «Я худею», рассказала, что практически всю жизнь ведет «бой с генетикой» за стройную и подтянутую фигуру.

 

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Все новости / Шоу-бизнес / Максакова рассказала об угрозах расправы от экс-возлюбленного
максакова вороненков шоу-бизнес певица
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