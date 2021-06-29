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ФСБ разгромила три ячейки националистов-поклонников Тесака

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:28
Происшествия
ФСБ разгромила три ячейки националистов-поклонников Тесака
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пермь, 29 июня. Оперативники ФСБ провели задержания националистов в трех регионах. По словам задержанных, они разделяют идеи и поддерживают деятельность покойного националиста Тесака.

Участников трех ячеек «взяли» в Пермском, Хабаровском краях и Брянской области. Молодые люди не скрывали, что собирались дестабилизировать обстановку внутри страны, в том числе и с помощью нападений на представителей ЛГБТ.

Участники запаслись холодным и огнестрельным оружием, тренировались для силовых акций. Они даже рассматривали варианты нападений на стражей порядка. «Венцом» своей преступной деятельности они считали установление нацистского режима.

В Москве произошла массовая драка. По одной из версий, отношения на кулаках выясняли две группировки националистов, сообщал сайт 360tv.ru.

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фсб националисты тесак
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