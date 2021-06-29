Эксперт объяснил, почему оружие теперь разрешено с 21 года, а в армию идут в 18 лет

Повышение до 21 года разрешенного возраста для приобретения охотничьего оружия усилит безопасность российского общества. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Теперь, согласно документу, до 21 года право на приобретение оружия могут получить лишь совершеннолетние граждане, прошедшие или проходящие военную службу, а также представители коренных малочисленных народов России.

Дмитрий Курдесов назвал ужесточение контроля в области охотничьего арсенала радостной новостью.

«Еще год назад мы выдвигали именно такую инициативу — наше общественное движение обращалось в Совет Федерации и МВД с просьбой рассмотреть возможность увеличения возраста для получения разрешения на приобретение охотничьего оружия с 21 года. За этот промежуток времени произошла трагедия в Казани: девятнадцатилетний Ильназ Галявиев убил в гимназии девять человек», — напомнил активист.

Эксперт обратил внимание, что оружие требует от владельца большой ответственности. В 21 год сознание человека более сформировано, чем в 18 лет, он приобретает способность к самоконтролю и становится дисциплинированным. К тому же безопасность подразумевает не просто заучивание правил обращения с ружьем, а целый комплекс навыков, культуру хранения и использования оружия и боеприпасов.

«Восемнадцатилетний пацан, который покупает себе охотничье ружье, в действительности не собирается заниматься охотой. Он просто насмотрелся боевиков и наигрался в «стрелялки». Я считаю, что положительный эффект имело бы и правило советских времен: для получения разрешения на приобретение ружья надо год официально состоять в охотничьем коллективе, зарекомендовать себя серьезным человеком и получить рекомендацию-ходатайство от старших товарищей. Альтернативой может быть членство в спортивном стрелковом клубе. Надеюсь, со временем будет услышано и это предложение», — сказал Курдесов.

Федеральное агентство новостей /

До недавнего времени в России получить охотничий билет мог любой восемнадцатилетний молодой человек, который пришел в Центр госуслуг и написал заявление.

«В законодательстве существуют пробелы и несовершенства — они исправляются с течением времени. Это естественный процесс. Очень хорошо, что наше правительство уделило внимание нормам выдачи разрешения на приобретение огнестрельного оружия и ужесточило их. Я уверен, что это повысит безопасность общества», — уточнил руководитель общественного движения «За безопасность».

Он напомнил, что скептики аргументируют «ненужность» повышения возраста для права на приобретение оружия тем, что в армию идут именно с 18 лет.

«Призывникам, действительно, выдают оружие. Но каждый шаг военнослужащего срочной службы контролируется отцами-командирами, ведь армия — это постоянный контроль и порядок. Существует и обратный перегиб: некоторые граждане предлагают давать разрешение на приобретение охотничьего оружия только тем, кто отслужил в армии», — заметил эксперт.

По мнению Курдесова, подобный «отсев» был бы не совсем правильным, ведь причина того, что человек не проходил срочную службу, может быть любая, например рождение двоих детей или учеба в вузе. Лишать таких граждан возможности заняться охотой, по словам общественника, было бы несправедливо.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» по поводу внесения правок в правила выдачи лицензии на оружие высказался оружейный эксперт Михаил Дегтярев. Он отметил, что трагедии, подобные массовому убийству школьников и педагогов в казанской гимназии №175, всегда приводят к ужесточению контроля по отношению к владельцам оружия.