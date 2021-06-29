Глава РАН назвал процент полностью привитых от коронавируса россиян

Москва, 29 июня. Полностью от коронавируса привились 11,5% граждан РФ, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Отечественные препараты от коронавируса полностью безвредны. Россиянам не стоит откладывать вакцинацию, посоветовал Александр Сергеев. Необходимо сделать прививку в ближайший месяц. Это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии, считают в РАН.

В центре «Вектор» активно разрабатывают назальную вакцину от коронавируса. Использование спрея для носа позволит иммунитету сформироваться прямо на слизистых. Благодаря этому привитый человек будет максимально защищен от инфекции.