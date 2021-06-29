Песков положительно оценил активность россиян перед прямой линией с Путиным

Москва, 29 июня. Граждане РФ очень активно направляют обращения к прямой линии с участием российского президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, активность россиян перед прямой линией очень высокая. У тех людей, кто разбирает массив поступающих обращений, работы очень много, добавил спикер.

Дмитрий Песков не исключил того, что количество вопросов может превысить отметку в один миллион.

Как стало известно ранее, прямая линия с Путиным состоится 30 июня. В этот день президент также встретится с казахским политиком Нурсултаном Назарбаевым.