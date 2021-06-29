Песков заявил, что сроки достижения коллективного иммунитета в России сдвигаются

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что установленные ранее сроки достижения коллективного иммунитета от COVID-19 будут сдвигаться.

Достичь популяционного иммунитета к осени 2021 года не удастся, заявил представитель Кремля. Песков отметил, что за последнюю неделю динамика вакцинации значительно улучшилась.

«Только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — заявил пресс-секретарь президента.

Сроки достижения иммунитета у взрослого населения будут сдвигаться вправо, то есть на более поздние даты, уточнил Песков.

Директор ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков привел веский аргумент для вакцинации от коронавируса. Он призвал всех защитить себя от инфекции, так как до сих пор сохраняется очень высокий уровень смертности от последствий COVID-19.