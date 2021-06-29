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Британцы испугались войны с Россией после «слива» документов по инциденту у Крыма

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:16
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Армия
Британцы испугались войны с Россией после «слива» документов по инциденту у Крыма
wikipedia.org  /  Royal Navy - Defence Images

Лондон, 29 июня. Британцы возмущены и напуганы новостью о потере секретных документов с планом прохода эсминца ВМС Великобритании Defender у берегов Крыма.

Ранее стало известно, что секретные документы минобороны Британии были найдены на автобусной остановке в графстве Кент на юго-востоке Англии. Материалы содержали план провокации с участием британского эсминца у побережья Крыма. Секретные документы оказались в распоряжении журналистов, которые их обнародовали, передает «ПолитРоссия».

Жители Великобритании бурно отреагировали на эту новость в Сети. Они считают невозможной потерю секретных документов оборонного ведомства.

«Мне очень трудно в это поверить… Автобусная остановка, серьезно? Такое сложно придумать. Больше похоже на сцену из «Мистера Бина», – пишет T1M.

Кроме того, многие выразили обеспокоенность действиями британских властей и военных, отметив, что инцидент у берегов Крыма является заранее спланированной провокацией, которая могла обернуться полномасштабной войной с Россией.

«Мы должны быть злы из-за этого. Многие явно не понимают, насколько все это серьезно. Если наши британские военные будут использовать подобную тактику, мы можем оказаться в состоянии войны с Россией, и еще думать, что виновата Россия. На мой взгляд, хорошо, что кто-то случайно или нарочно слил эти документы, пока не стало слишком поздно», — отмечает Purple penguin.

Напомним, 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальные воды у побережья Крыма. Экипаж британского корабля игнорировал запросы российских военных, после чего по курсу движения эсминца был открыт предупредительный огонь, передает «Утро.ру».

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россия великобритания крым эсминец
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