Москва, 29 июня. Весь британский военный флот должен быть потоплен в случае повторения провокации в Черноморском регионе, заявил политолог Евгений Сатановский.

Эсминец ВМС Великобритании HMS Defender ранее нарушил российские границы неподалеку от Крыма. Экипаж корабля отказывался подчиниться требованиям сменить курс, из-за чего российским пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных залпов из бортовой артиллерии. Кроме того, бомбардировщик Су-24М сбросил по курсу эсминца несколько авиабомб. После этого британские военнослужащие покинули район.

Позже британские СМИ опубликовали информацию, которую содержала секретная папка с документами, забытая неким высокопоставленным военачальником из оборонного ведомства Великобритании на автобусной остановке за день до вторжения. Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале. По его словам, содержимое папки дает отличное представление о назначении этой провокации.

«По содержимому этой папки ясно: заранее подготовленная и одобренная на высшем уровне провокация, на тему «Украина, мы с тобой». Нормально для англичан. Чего от них еще было ждать? Совсем распустились. Страх потеряли, наглость осталась», — отметил эксперт.

Потеря папки с такими важными документами говорит о том, что в военном ведомстве Великобритании работают весьма «недалекие» люди, считает Сатановский. Он также предположил, что эта история с найденными документами может быть целенаправленным вбросом, являющимся неким «сигналом» для России. Эксперт предложил жесткий способ наказать ВМС Британии за провокации у Крыма.

«Интересно, нам за это очередные санкции выкатят? И не пора ли начать действовать на опережение? Скажем, при повторении имевшей место дури с кораблем, оставить Великобританию без ее военно-морского флота как такового. Целиком»

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил о том, что Лондон пришел к неутешительным для себя выводам после авантюры у берегов Крыма. По его словам, британские власти осознали, что не стоит так далеко заходить с провокациями в адрес России, так как они могут обернуться катастрофическими последствиями для Великобритании.

Кроме того, новость о найденной папке с секретными документами прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она с иронией отметила, что «агенты 007 уже не те», пишет «Утро.ру».