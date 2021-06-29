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Киев потерпит фиаско в надежде остановить «Северный поток — 2» руками «Зеленых»

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Политика
Киев потерпит фиаско в надежде остановить «Северный поток — 2» руками «Зеленых»
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Берлин, 29 июня. Киев надеялся, что победа партии «Зеленых» в ФРГ остановит «Северный поток — 2». Однако их приход к власти не сможет заблокировать строительство газопровода.

Достройка последних километров магистрального газопровода завершится в ближайшее время. Победа немецкой партии не сможет остановить строительство стратегически важного объекта, заявил бывший советник главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин, который выступал как лоббист санкций против «СП-2».

Он отметил, что предположения об остановке «Северного потока — 2» давно распространяются в информационном пространстве, однако некоторые факты не позволят желаниям киевских властей осуществиться. Гламаздин выразил уверенность, что Россия будет использовать «СП-2» независимо от того, кто будет у власти в Германии.

По словам эксперта, вхождение «Зеленых» в провластную коалицию не предоставит их представителям возможность влияния на «Северный поток—2», поскольку у Германии отсутствует юридический механизм по остановке проекта. Так, в немецких территориальных водах работа над проектом практически завершена. Он также напомнил, что некоторые немецкие разрешения «экологи» безрезультатно уже пытались отозвать через суд.

Ранее ФАН сообщил, что попытка давления западных политиков на «Северный поток — 2» оказалась неэффективной и экономически вредной для европейских заказчиков и потребителей. Без российских поставок энергоресурсов в холодную зиму или в жаркое лето западноевропейские соседи России остаются уязвимыми

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санкции Киев сп-2
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