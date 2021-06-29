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Антона Батырева раздражает сравнение возлюбленной с экс-женой

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:36
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Шоу-бизнес
Антона Батырева раздражает сравнение возлюбленной с экс-женой
instagram.com  /  @b.a.t.o.n

Москва, 29 июня. Возлюбленная актера Антона Батырева Анна рассказала, что ее избранника раздражает, когда его девушку сравнивают с бывшей женой Евгенией Лозой.

Анна резко реагирует на любые сравнения с экс-женой Батырева, поскольку убеждена, что они ни капельки не похожи. Такого же мнения придерживается и сам Батырев.

«Антон никогда не сравнивает меня с бывшей. И никогда не пойдет на подобное! Его жутко раздражает, когда поклонники сравнивают меня и его экс-женой», — сказала девушка в прямом эфире на странице в Instagram.

Она отметила, что есть типаж, который нравится мужчинам. Кого-то привлекают блондинки, кого-то брюнетки, пояснила Анна.

Антон Батырев и Евгения Лоза были в браке меньше года. Артистка призналась, что развод был тяжелым. В настоящее время бывшие супруги не общаются.

Артисты долгое время не комментировали свое расставание. Лоза лишь обмолвилась, что была масса причин для развода. Батырев в свою очередь указал, что он и его экс-супруга просто-напросто не подходят друг друга.

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Все новости / Шоу-бизнес / Антона Батырева раздражает сравнение возлюбленной с экс-женой
лоза личная жизнь Батырев
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