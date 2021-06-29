Рособоронэкспорт впервые представит самолеты Ил-112В и Ил-114-300 на салоне МАКС-21

Москва, 29 июня. Военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 будут впервые представлены Рособоронэкспортом на авиакосмическом салоне МАКС-21.

Согласно информации, Рособоронэкспорт выступит официальным спонсором авиасалона МАКС-21, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля текущего года.

В пресс-службе предприятия отмечают, что данное мероприятие всегда было значимым для Рособоронэкспорта. Эта площадка остается главной для демонстрации образцов российской авиационной техники и вооружения, а также средств ПВО и РЭБ.

Ранее сообщалось, что предприятие «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начало продвигать на международный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник «Орион-Э». Известно, что поставлять беспилотник будут только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.