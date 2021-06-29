Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 14:05
14:05
Весь мир
Роковое эмбарго: как Италия лишилась авиабазы в ОАЭ
14:03
Происшествия
Директор коммунального предприятия на Алтае решил присвоить бюджетный миллион
14:02
Армия
Минобороны РФ приступило к строительству учебного центра для водолазов на Камчатке
14:00
Политика
Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
13:53
Весь мир
Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой
13:51
Общество
Жене осужденного Михаила Ефремова приходится трудиться на нескольких работах
13:51
Экономика
Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе
13:50
Происшествия
Сын российского миллиардера сбежал из дома после ссоры с возлюбленной
13:50
Общество
Спрос на вакцинацию в Ростове ставит новые рекорды
13:49
Армия
МИД Швеции сообщил об отмене ежегодной конференции ОБСЕ по обзору безопасности
Все новости

Рособоронэкспорт впервые представит самолеты Ил-112В и Ил-114-300 на салоне МАКС-21

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:23
354
Армия
Рособоронэкспорт впервые представит самолеты Ил-112В и Ил-114-300 на салоне МАКС-21
ilyushin.org  /  пресс-служба

Москва, 29 июня. Военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 будут впервые представлены Рособоронэкспортом на авиакосмическом салоне МАКС-21.

Согласно информации, Рособоронэкспорт выступит официальным спонсором авиасалона МАКС-21, который пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля текущего года.

В пресс-службе предприятия отмечают, что данное мероприятие всегда было значимым для Рособоронэкспорта. Эта площадка остается главной для демонстрации образцов российской авиационной техники и вооружения, а также средств ПВО и РЭБ.

Ранее сообщалось, что предприятие «Рособоронэкспорт» совместно с компанией-разработчиком «Кронштадт» начало продвигать на международный рынок свой первый экспортный ударный беспилотник «Орион-Э». Известно, что поставлять беспилотник будут только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Рособоронэкспорт впервые представит самолеты Ил-112В и Ил-114-300 на салоне МАКС-21
рособоронэкспорт самолеты макс-21
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru