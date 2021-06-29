Взятый на роль Грин-де-Вальда Мадс Миккельсен хотел бы поговорить с Джонни Деппом

Лос-Анджелес, 29 июня. Звезда сериала «Ганнибал» Мадс Миккельсен заявил о желании поговорить с американским актером Джонни Деппом о ситуации с продолжением фильма «Фантастические твари».

Депп сыграл темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда во второй части франшизы и должен был появиться в продолжении, однако студия Warner Bros. разорвала контракт с актером, когда он проиграл дело о клевете таблоиду The Sun. В результате на роль Грин-де-Вальда взяли Миккельсена.

«Я бы с удовольствием поговорил с ним (с Деппом. — Прим. ФАН) об этом, если бы у меня была такая возможность, но я просто не знаю его настолько хорошо», — признался датский актер в беседе с The Sunday Times.

По словам Миккельсена, у него не было личной заинтересованности в съемках, но он понимал, что работа над третьей частью «Фантастических тварей» все равно продолжится. Актер отметил, что ему понравился сценарий, поэтому он согласился на участие в проекте. Миккельсен не взялся судить, было ли справедливым то, как Депп потерял работу.

В публикации The Sun, которую Депп требовал признать клеветнической, говорилось, что он избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд. Экс-супруге актера также грозило наказание за лжесвидетельствование, но в итоге Херд избежала ответственности.