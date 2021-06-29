«Сбер» оценил предложение ЦБ относительно регулирования экосистем

Москва, 29 июня. Финучреждения способны потерять около 20% капитала, если предложенные ЦБ РФ методы регулирования ввести прямо сейчас. Мнением поделился первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

Центробанк России предложил усилить регулирование учреждений, которые развивают непрофильные активы, в течение трех-пяти лет. Сбербанк может соответствовать стандартам благодаря огромным активам и относительно небольшим вложениям. Однако многие банки столкнутся с проблемами, передает РБК.

Введение новых нормативов относительно капитала и раскрытия отчетности для финучреждений, создающих собственные экосистемы, может отразиться на снижении активов всех кредитных организаций. Согласно представленной оценке, если установить регулирование прямо сейчас, капитал российских банков уменьшится на 2,7 трлн рублей.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее перечислила особенности экосистем, которые необходимо внимательно изучить на фоне их рискованности.