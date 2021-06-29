В Кремле ответили на вопрос о знакомстве Путина с бизнесменом Трабером

Москва, 29 июня. Кремль не знает, знаком ли президент России Владимир Путин с предпринимателем Ильей Трабером. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты во время брифинга поинтересовались, связывают ли Путина и Трабера какие-либо отношения. Песков ответил, что президент знает такую фамилию. Однако о дружеских отношениях ему ничего неизвестно.

В июне 2021 года по заявлению Трабера правоохранители возбудили уголовное дело о клевете в отношении журналистов издания «Проект». Сейчас у подозреваемых проводятся обыски.