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Сообщения о подготовке дополнительных мер по COVID-19 прокомментировали в Кремле

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:15
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Общество
Сообщения о подготовке дополнительных мер по COVID-19 прокомментировали в Кремле
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о подготовке дополнительных мер по коронавирусу на федеральном уровне.

Отдельное телеобращение российского лидера Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в РФ не планируется. Однако вопрос так или иначе будет поднят на прямой линии, подчеркнул представитель Кремля.

Прямая линия в 2021 году пройдет в новом формате, упор сделают на приложении для смартфонов, рассказал ранее Песков. Любой россиянин сможет записать свой вопрос без посредников, чтобы с сообщением в дальнейшем ознакомился президент РФ.

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песков кремль коронавирус
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