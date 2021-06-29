Сообщения о подготовке дополнительных мер по COVID-19 прокомментировали в Кремле

Москва, 29 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о подготовке дополнительных мер по коронавирусу на федеральном уровне.

Отдельное телеобращение российского лидера Владимира Путина по эпидемиологической обстановке в РФ не планируется. Однако вопрос так или иначе будет поднят на прямой линии, подчеркнул представитель Кремля.

Прямая линия в 2021 году пройдет в новом формате, упор сделают на приложении для смартфонов, рассказал ранее Песков. Любой россиянин сможет записать свой вопрос без посредников, чтобы с сообщением в дальнейшем ознакомился президент РФ.