Работа негосударственных наркологических центров вызвала вопросы у властей Дагестана

Махачкала, 29 июня. Эффективность работы в Дагестане негосударственных центров реабилитации наркозависимых вызывает вопросы, а декларируемые ими цифры не внушают доверие. Об этом на заседании республиканской антинаркотической комиссии заявил врио главы региона Сергей Меликов.

Ранее он давал поручение минтруду Дагестана проверить на предмет соответствия законодательству деятельность негосударственных организаций по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. В регионе действует 16 таких организаций, во многих из которых власти выявили разного рода нарушения.

В частности, у них нет четких методик лечения или единых сроков и стандартов оказания услуг по реабилитации. Около 60% лиц, прошедших в них курсы реабилитации, возвращаются для повторного лечения, доложили руководителю региона. Как заявил в ответ Меликов, он мало верит в то, что даже 40% граждан успешно излечиваются в этих организациях от своего недуга.

«Надо понимать, что это больше бизнес. Если мы будем его направлять в сферу интересов государства, тогда он будет работать, в противном случае он будет зарабатывать. Люди же там не лечатся бесплатно. Разве их там избавляют от этой болезни? Я очень мало верю в эти 40%», — сказал глава Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудниками полиции в Дагестане в 2020 году изъято почти 180 килограммов наркотических средств. При этом в республике за последние десять лет увеличилось число молодых девушек, пристрастившихся к употреблению запрещенных веществ.