В Кремле не знают о сути претензий к руководителям издания «Проект»

Москва, 29 июня. Российские власти не располагают информацией о сути претензий страж правопорядка к руководству издания «Проект». Но в действиях правоохранителей Кремль не усматривает мотива мести.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию представителей власти в отношении Романа Баданина. Последний является основателем и главным редактором издания.

Журналиста ранее заподозрили в причастности к уголовному делу о клевете. Информацию об этом в беседе со СМИ сообщил его адвокат.

Ранее правоохранители провели обыски у Баданина и сотрудников «Проекта». Следственные мероприятия проходили в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера.