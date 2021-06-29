Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 14:04
14:03
Происшествия
Директор коммунального предприятия на Алтае решил присвоить бюджетный миллион
14:02
Армия
Минобороны РФ приступило к строительству учебного центра для водолазов на Камчатке
14:00
Политика
Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
13:53
Весь мир
Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой
13:51
Общество
Жене осужденного Михаила Ефремова приходится трудиться на нескольких работах
13:51
Экономика
Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе
13:50
Происшествия
Сын российского миллиардера сбежал из дома после ссоры с возлюбленной
13:50
Общество
Спрос на вакцинацию в Ростове ставит новые рекорды
13:49
Армия
МИД Швеции сообщил об отмене ежегодной конференции ОБСЕ по обзору безопасности
13:46
Происшествия
Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту смерти пассажирки автобуса в ДТП
Все новости

В Кремле не знают о сути претензий к руководителям издания «Проект»

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:14
514
Политика
В Кремле не знают о сути претензий к руководителям издания «Проект»
pixabay.com

Москва, 29 июня. Российские власти не располагают информацией о сути претензий страж правопорядка к руководству издания «Проект». Но в действиях правоохранителей Кремль не усматривает мотива мести.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя реакцию представителей власти в отношении Романа Баданина. Последний является основателем и главным редактором издания.

Журналиста ранее заподозрили в причастности к уголовному делу о клевете. Информацию об этом в беседе со СМИ сообщил его адвокат.

Ранее правоохранители провели обыски у Баданина и сотрудников «Проекта». Следственные мероприятия проходили в рамках дела о клевете в отношении бизнесмена Ильи Трабера.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Кремле не знают о сути претензий к руководителям издания «Проект»
песков баданин издание проект
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru