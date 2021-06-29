Возлюбленную покойного солиста «Иванушек» обвинили в афере с кредитами

Краснодар, 29 июня. Жительница Красноярска рассказала в программе «Прямой эфир», что ее заставили перевести на счет девушки покойного солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева 260 тыс.

По словам пенсионерки, в ноябре 2020 года ей поступил звонок от лжесотрудников банка. Собеседник сообщил, что на ее имя пытаются взять кредит. Поэтому женщине нужно было перевести сбережения на другой счет, который оказался оформлен на Александру Куцевол.

Пенсионерка отправила деньги и только потом поняла, что ее обманули. Теперь ей нужно платить кредит, выданный сроком на пять лет, пишет РЕН ТВ.

Россиян ранее предупредили о новом виде мошенничества. Отмечается, что аферисты все чаще стали представляться по телефону сотрудниками силовых ведомств, сообщало Deita.ru.