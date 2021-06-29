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«Аэрофлот» заявил о старте продаж билетов на совместные с «Победой» рейсы

Общество
«Аэрофлот» заявил о старте продаж билетов на совместные с «Победой» рейсы
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 июня. Компания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на совместные с дочерней компанией «Победа» рейсы.

Согласно информации, предоставленной компанией, стыковка самолетов будет происходить в московском аэропорту Шереметьево. «Аэрофлот» начнет выполнять такие рейсы уже с начала июля. Известно, что стоимость такого билета снизится за счет сегмента «лоукост-плеча». Ожидается, что новая программа создаст дополнительные возможности для пассажиров.

«По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом Аэрофлота — SU с 7 июля из Шереметьево в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь (с 5 июля) и обратно», — сообщили в пресс-службе компании.

В конце июня авиакомпания «Аэрофлот» установила новые правила процедуры перевозки животных. Теперь количество питомцев, которых может брать с собой на рейс один человек, увеличено с одного до трех. В салоне в одной переноске разрешается провозить двух взрослых животных, достигших возраста шести месяцев, если их общий вес с контейнером не превышает восьми килограммов.

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