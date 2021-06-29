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«Война — это мир»: в Совфеде вспомнили творчество Оруэлла на фоне учений НАТО Sea Breeze

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Политика
«Война — это мир»: в Совфеде вспомнили творчество Оруэлла на фоне учений НАТО Sea Breeze
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Москва, 29 июня. Попавшая в фарватер антироссийской политики Запада Украина все больше напоминает декорацию к роману-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984», уверен сенатор Совфера Константин Косачев.

Учения НАТО Sea Breeze стартовали в украинском сегменте Черного моря 29 июня. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в официальном заявлении подчеркнул, что военные учения должны стать сигналом всему мировому сообществу о безопасности в Черноморском регионе.

Комментируя заявление Хомчака, сенатор Косачев на странице в Facebook вспомнил знаменитую триаду из творчества Оруэлла. Все три тезиса антиутопического ангсоца идеально характеризуют современную Украину, подчеркнул законодатель.

«Война — это мир.
Свобода — это рабство.
Незнание — сила», — гласил девиз вымышленной страны Океании.

«Война — это мир» отражает заявления Хомчака о мире в Черном море, когда его бороздят эсминцы НАТО, укомплектованные ракетами Tomahawk с дистанцей поражения в 1600 километров. «Свобода — это рабство» прекрасно описывает отношения Киева с Брюсселем и Вашингтоном, а «Незнание — сила» напоминает о попытках официального Киева переписать историю и героизировать преступления националистов в годы Великой Отечественной войны.

Учения Sea Breeze не обошлись без курьезов со стороны принимающей западных военных Украины. Так британские военные высмеяли «завтрак НАТО», который им готовили украинские повара.

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