Лишившиеся мировой гегемонии США хотят развернуть новую гонку вооружений

Москва, 29 июня. США обеспокоены снижением мирового влияния, поэтому задумываются о новой гонке вооружений, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Долгое время Соединенные Штаты обладали гегемонией на международной арене, однако американцы стали терять свой статус в военной и политической сфере, передает «Комсомольская правда». Лосев отметил, что Вашингтон озабочен сохранением статуса сверхдержавы РФ.

«Конечно, для лишившихся мировой гегемонии Штатов, которые к тому же в доктринальных документах высшего уровня обозначили Россию и Китай врагами, ситуация близка к панике», — прокомментинровал эксперт.

Лосев считает, что холодная война на два фронта не увенчается успехом, а в американских СМИ уже стали появляться статьи о появлении новых видов вооружения в РФ. Теперь для сохранения гегемонии Вашингтону придется потягаться не только с Москвой, но и с Пекином.

Гонка вооружений предполагает увеличение бюджета, при этом расходные статьи США, включая траты Пентагона, расходы на разведку и ядерные объекты составляет порядка триллиона долларов. Чтобы расширить финансирование, придется напугать конгрессменов, обывателей, заключил Лосев.

Ранее эксперт рассказал, почему Вашингтон боится сближения России и Китая. Москва и Пекин часто имеют единую позицию по важным вопросам в ООН, наращивают сотрудничество в торговле, военной и технологической сферах.