Затравленная сестра Бритни Спирс высказалась об опеке над певицей

Лос-Анджелес, 29 июня. Младшая сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн высказалась после судебного заседания об опеке над знаменитостью. Она подчеркнула, что всегда поддерживала родственницу.

На девушку обрушилась волна хейта от поклонников поп-исполнительницы. Фанаты обвинили Линн в желании нажиться на сестре, которая пытается добиться отмены опекунства над ней.

Младшая сестра Спирс, комментируя ситуацию вокруг их семьи, заявила, что не нуждается в деньгах певицы. Более того, она не имеет никакого отношения к средствам 39-летней певицы. Затравленная фанатами Спирс Линн намеренно не давала никаких комментариев до выступления сестры в суде, но теперь решила высказаться.

«Если для счастливой жизни ей нужно прекратить опеку и улететь на Марс (или сделать что угодно еще), я поддержу ее на 100 процентов, потому что я поддерживаю свою сестру и люблю ее. Так было и будет всегда. Возможно, я не поддерживала ее так, как этого хотела публика — с хештегом в соцсетях. Но уверяю вас, что я поддерживала сестру задолго до появления хештега», — сказала Джейми Линн в Stories на своей странице в Instagram.

На днях звезда сцены выступила в суде и высказалась о многолетнем опекунстве родственников над ней. Она указала, что после публичной речи почувствовала облегчение.