Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 14:04
14:03
Происшествия
Директор коммунального предприятия на Алтае решил присвоить бюджетный миллион
14:02
Армия
Минобороны РФ приступило к строительству учебного центра для водолазов на Камчатке
14:00
Политика
Путин и Си устроили демонстрацию силы в ответ на коронавирусный шантаж США
13:53
Весь мир
Покинутый двухлетний ребенок найден у границы США с Мексикой
13:51
Общество
Жене осужденного Михаила Ефремова приходится трудиться на нескольких работах
13:51
Экономика
Плановый ремонт российских трубопроводов может поднять цены на газ в Европе
13:50
Происшествия
Сын российского миллиардера сбежал из дома после ссоры с возлюбленной
13:50
Общество
Спрос на вакцинацию в Ростове ставит новые рекорды
13:49
Армия
МИД Швеции сообщил об отмене ежегодной конференции ОБСЕ по обзору безопасности
13:46
Происшествия
Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту смерти пассажирки автобуса в ДТП
Все новости

Затравленная сестра Бритни Спирс высказалась об опеке над певицей

  /   Обновлено: 29 июня 2021 13:01
377
Шоу-бизнес
Затравленная сестра Бритни Спирс высказалась об опеке над певицей
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Лос-Анджелес, 29 июня. Младшая сестра певицы Бритни Спирс Джейми Линн высказалась после судебного заседания об опеке над знаменитостью. Она подчеркнула, что всегда поддерживала родственницу.

На девушку обрушилась волна хейта от поклонников поп-исполнительницы. Фанаты обвинили Линн в желании нажиться на сестре, которая пытается добиться отмены опекунства над ней.

Младшая сестра Спирс, комментируя ситуацию вокруг их семьи, заявила, что не нуждается в деньгах певицы. Более того, она не имеет никакого отношения к средствам 39-летней певицы. Затравленная фанатами Спирс Линн намеренно не давала никаких комментариев до выступления сестры в суде, но теперь решила высказаться.

«Если для счастливой жизни ей нужно прекратить опеку и улететь на Марс (или сделать что угодно еще), я поддержу ее на 100 процентов, потому что я поддерживаю свою сестру и люблю ее. Так было и будет всегда. Возможно, я не поддерживала ее так, как этого хотела публика — с хештегом в соцсетях. Но уверяю вас, что я поддерживала сестру задолго до появления хештега», — сказала Джейми Линн в Stories на своей странице в Instagram.

На днях звезда сцены выступила в суде и высказалась о многолетнем опекунстве родственников над ней. Она указала, что после публичной речи почувствовала облегчение.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Затравленная сестра Бритни Спирс высказалась об опеке над певицей
спирс опека линн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru