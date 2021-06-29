Кубань может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов

Москва, 29 июня. Потери Краснодарского края из-за ограничений для туристов, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, могут составить 40-55 млрд рублей, следует из подсчетов экспертов АТОР.

По данным Ассоциации туроператоров России, с июля по сентябрь на курорты Кубани собирались приехать 6,5 млн туристов. Почти у половины из них уже есть на руках июльские туры. На август, по оценкам специалистов, проданы 2,5 млн туров.Под угрозой срыва также оказались путешествия туристов, планировавших отдых в сентябре. Как отмечают эксперты, этот месяц дает Краснодарскому краю около 13% годового турпотока.

Власти региона ранее заявили, что для заселения в отели с 1 июля приезжающим необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. С 1 августа гостиницы будут принимать гостей исключительно при наличии сертификата о прохождении вакцинации.

Главврач специализированной клинической инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов ранее рассказал в интервью ФАН, насколько важно сделать прививку от коронавируса. По его убеждению, в первую очередь получить вакцину должны те, у кого высока вероятность заражения.