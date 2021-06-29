Цифровые гонки: как США с помощью британцев раздувают бюджет на кибербезопасность

Некие «британские ученые» из Международного института стратегических исследований (IISS) опубликовали доклад об уровне развития цифровых технологий и кибербезопасности среди ведущих в этой отрасли стран мира. Если коротко, то в исследовании утверждается, что Штаты — это безусловный лидер в плане киберпотенциала, а если еще точнее, то «кибердержава высшего уровня в мире», тогда как Россия и Китай находятся лишь во второй группе по уровню развития цифровых технологий военного и гражданского назначения. Более того, еще пять сильнейших кибердержав «в той или иной степени находятся в союзнических отношениях с США».

Впрочем, даже преамбула этого доклада, если изучать ее подробнее, крайне интересна. Но для начала, чтобы понять, к чему вообще вся эта история, нужно разобраться с тем, что из себя представляет пресловутый Международный институт стратегических исследований и какое отношение он имеет к британским ученым. Как показывает практика, крайне опосредованное.

Да, действительно, IISS был основан в 1958 году в Британии, с 1997 года его штаб-квартира находится в Лондоне. Это, по сути, «мозговой трест», неправительственная организация или экспертное сообщество, которое занимается тем, что проводит исследования в сфере безопасности, развития военных технологий и соответствующих направлений международной политики.

При этом вполне официально сообщается, что «среди членов IISS — бывшие официальные лица США и Великобритании». То есть участие Штатов, в принципе, не скрывается. Интересен и официальный статус этой структуры. Дело в том, что Международный институт стратегических исследований одновременно зарегистрирован и как частная компания, и как благотворительная (!) организация. Наиболее крупные филиалы как раз с благотворительным статусом находятся в Вашингтоне, Сингапуре и Манаме (Бахрейн). Эти подробности тоже важны в данной истории, о чем чуть ниже.

wikipedia.org / Crosbiesmith / CC BY-SA 3.0

Официально IISS финансируется за счет «грантов, государственных и негосударственных программ, пожертвований членов организации и спонсоров». На деле, в 2017 году эксперты проекта Transparify (инициатива, направленная на выявление степени прозрачности финансирования аналитических центров и подобных им НПО) обозначили институт как третий по расходам среди британских аналитических центров, но обманчивый по степени открытости финансирования. То есть источники финансирования там практически под грифом «секретно».

К слову, скандалы, связанные с этой темой в Международном институте стратегических исследований, уже были. Например, в 2016 на страницах The Guardian IISS был обвинен в том, что «тайно получил 25 миллионов фунтов стерлингов от королевской семьи Бахрейна». Есть мнение, что не на нужды благотворительности. Характерно, что руководство института даже не стало отрицать этот факт, но им за это ничего не было, хотя британское правительство крайне негативно относится к иностранному финансированию «мозговых трестов» на своей территории, особенно если те занимаются исследованиями в сфере обороны и стратегической безопасности.

Если посмотреть на центральный совет института, то там тоже можно найти очень много интересных людей. Например, в 2017 году в него точно входила Эллен Лайпсон (на сайте IISS сейчас ее фамилии нет, но там и нет, например, подробного отчета об источниках финансирования с конкретными суммами и организациями). Госпожа Лайпсон в первую очередь интересна тем, что является почетным президентом Центра Стимсона. А это уже американский «мозговой трест», который активно работает и с Минобороны США, и с Госдепартаментом. И да, с 1997 по 2002 годы госпожа Лайпсон была заместителем председателя Национального совета по разведке США. И это только один пример интересных американцев, которые управляют «центром британских ученых».

schar.gmu.edu / Schar School of Policyand Government

В общем, резюмируя, можно предположить, что Международный институт стратегических исследований действительно крайне международный. И как минимум очень плотно контролируемый Штатами, а также теми американскими структурами, которые непосредственно связаны с Минобороны США и Госдепартаментом. И здесь возникает вопрос, зачем таким «британским ученым» публиковать доклад, который открыто ставит американские цифровые технологии на первое место? Тем более, что оборонные ведомства во всем мире, мягко говоря, крайне неохотно идут на рекламирование собственных передовых достижений. Исключение здесь может быть только в случае определенной политической повестки. И в данном случае эта повестка есть.

Здесь снова стоит вернуться к тексту преамбулы доклада IISS, в котором, помимо панегириков Америке как «кибердержаве №1», написано, что США все же «испытывают серьезные опасения в связи с усилением России и Китая», а также (что важнее), что «страна [США] более двух десятилетий играет ведущую роль в мобилизации мирового сообщества на разработку общих принципов безопасности в киберпространстве».

Если переводить с экспертного на русский, то по первому пункту все довольно просто — это не слишком тщательно завуалированный запрос от Минобороны США на тему «дайте еще больше денег, а то проиграем цифровую гонку вооружений». В контексте постоянных новостей о «русских и китайских хакерах» этот посыл, по идее, должен стать настолько убедительным, что правительство и Конгресс Штатов дополнительные деньги все же выделят.

Федеральное агентство новостей /

А вот момент с правилами «кибербезопасности для всего мира» куда интереснее, поскольку это касается непосредственно нашей страны и президента Владимира Путина. Дело в том, что именно российский лидер первым на уровне ООН предложил разрабатывать эти универсальные правила и нормы цифровой безопасности. Еще в период президентства Дональда Трампа. И в данном случае, кажется, речь идет о попытке перехвата повестки. Если эта тема будет педалироваться дальше не только в экспертном сообществе, но и в СМИ, то скоро на Западе все будут утверждать, что именно США стали миротворцами в Сети и именно оттуда исходят все оригинальные и полезные инициативы по цифровой безопасности.

В этой связи хотелось бы порекомендовать и «британским ученым», и соответствующим экспертам из США заняться для начала внутренним регулированием вопросов цифровой этики. А то у вас там, граждане, бывшего президента страны натурально в Google забанили. И это не фигура речи, а неоспоримый, хоть и отдающий легким безумием, факт.

Что же касается РФ и Путина, то российский лидер как предлагал всему миру выработать общие нормы безопасности и этики поведения в Сети, так постоянно и предлагает. Невзирая ни на каких «британских ученых».

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