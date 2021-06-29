Кому на Руси жить худо: негативная повестка от украинской сети городских порталов

Базирующаяся в украинском Харькове компания CitySites Global позиционирует себя как «международную сеть городских сайтов №1». В ее активе свыше сотни современных порталов, посвященных новостям и формам досуга в отдельных населенных пунктах. Презентабельно выглядящие и выполненные в едином дизайне сайты позиционируются как «франшиза под ключ» и «готовый бизнес», который может приносить от 4 до 10 тыс. долларов в месяц, поскольку станет «любимым делом» и возможностью «работать на самого себя».

Однако за этим скрывается другая цель — продвижение негативной повестки в России.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» в рамках специального проекта ФАН «Сети влияния» анализирует деятельность CitySites Global и объясняет, как одна небольшая украинская фирма может оказывать давление на умы жителей российской глубинки.

Содержимое:

1. От Мариуполя до границы с Россией

2. Российская сеть влияния

3. А что соседи?

4. Информационные закладки

5. По одним лекалам

Федеральное агентство новостей /

В 2006 году был сотворен проект 0629.com.ua, ставший родоначальником сети городских порталов. Первоначальный веб-ресурс был посвящен украинскому Мариуполю и тогда действительно представлял собой типичный городской сайт с телефонами местных отделений РОВД, случайными анекдотами, афишей и анонсами спортивных мероприятий.

Между тем и первоначальный сайт Мариуполя, и последующие проекты CitySites не являются официальными — это именно «городские порталы», которые ведут якобы неравнодушные граждане. Однако в поисковых запросах сайты организации имеют гораздо более высокие показатели выдачи, чем официальные порталы, — и именно так пользователи их находят.

За два года ресурс смог зарекомендовать себя, положив начало уже коммерческому проекту CitySites, а в 2010 г. зародилась полноценная франшиза. Спустя некоторое время компания принялась окучивать рынки России и Белоруссии, затем была Армения, Нигерия и Коморские острова. На данном этапе деятельность сети ограничивается девятью странами — судя по всему, в отдельных регионах проект не прижился.

Если обратиться к географии сайтов, созданных компанией CitySites Global, то настораживает высокая концентрация ресурсов на территории непризнанных ДНР и ЛНР.

Если открыть портал 62.ua, посвященный Донецку, то в топе новостей обнаружатся смерти от коронавируса, слухи о нелегальной миграции подростков через границу, а также информация об обстреле со стороны «российско-оккупационных войск».

Аналогичная ситуация с сайтом Луганска 0642.ua, который был запущен в январе 2012 года. После государственного переворота новостная повестка портала начала резко негативизироваться: уже в марте тиражировались новости об «ответственности губернаторов юго-востока Украины за сепаратизм», разбитые авто, а также хештег «Раша — не наша», по которому были объединены новости, осуждающие «Луганский сепаратизм».

Сегодня «Сайт города Луганска» от компании CitySites Global тиражирует заявления Зеленского, вопрошает, к чему приведет «спровоцированная РФ эскалация в Донбассе», а также рассказывает, как на территории ЛДНР жить плохо: то поезд столкнулся с трактором, то в армию заманивают паспортами РФ, то угонщики автомобили распродают.

Федеральное агентство новостей /

На российском направлении CitySites Global существенно активизировался спустя год после государственного переворота. На данный момент запущено свыше 35 сайтов, посвященных районным и краевым администрациям. Филиал CitySites Global расположен в Белгороде.

Подавляющее большинство из входящих в «сеть» ресурсов последовательно продвигают тезис: на Руси жить плохо, здесь убивают, насилуют и грабят, а власти — хоть и очень достойные — ничего с этим сделать не могут.

Например, сайт go61.ru, посвященный Новошахтинску и рассказывающий, как люди теряют работу, закрываются льготные аптеки, злоумышленники грабят один и тот же дом, а клещи сосут кровь из новошахтинцев, был запущен в октябре 2015 года.

Портал города Белгород go31.ru до начала волнений на киевском Майдане был посвящен автотюнингу. Целенаправленная работа по негативизации повестки в городе приходится на конец 2013 — начало 2014 гг.: тут и 70 аварий за сутки, и пропажа подростков, и утаивание имущества чиновниками Пенсионного фонда России.

Ресурс go57.ru, мимикрирующий под сайт города Орел, предлагает помощь по покупке паспорта гражданина Украины и в «решении проблем с документами». Причем это единственное объявление на данном портале. В перечне партнерских программ рекламируют интернет-казино с «самой высокой конверсией на рынке Украины».

На сайте города Тамбов go68.ru спектр объявлений несколько шире: три продавца паспортов и пять поставщиков аккаунтов для платежных систем.

На портале Южно-Сахалинска 65.media рассказывают про пропавших девушек, заключение под стражу участников ДТП и осужденных за угрозы убийства.

Население Иркутска авторы go38.ru пытаются заинтересовать новостями про кражу чугунных деталей, пьяных водителей и 11-сантиметровые палки в лице подростка.

Конечно, далеко не все сайты последовательно продвигают негативную повестку. Лояльно относится к местным властям и подсвечивает их успехи портал города Чебоксары chelife.ru. Некоторые интернет-ресурсы лишь значатся активными, а по сути, либо заморожены, либо созданы на уровне покупки домена.

Федеральное агентство новостей /

Помимо Украины и России, CitySites Global создает сайты и в других странах. Вот только повестка там несколько разнится от продвигаемой на условно городских порталах.

Например, на сайте киргизского Оша не встретить никакой критики или негативной повестки: еженедельная дезинфекция мечетей, прокладка асфальта, организация мероприятий мэрией. Такая же ситуация и с греческими Салониками: новости о фильме с Антонио Бандерасом и «туризме для всех» никоим образом не тянут на негативную повестку. Абсолютно нейтральны ресурсы канадского Виннипега go204.ca и филиппинского Себу cebusite.com.

Посвященный Баку портал и вовсе оказался заморожен в ноябре 2020 года — сразу после информации о входе Вооруженных сил Азербайджана в город Шуша в Нагорном Карабахе. Судя по новостям того времени, сайт активизировался только на период эскалации конфликта для разжигания панических настроений среди граждан.

А вот с местами компактного проживания русскоязычного населения в других странах ситуация обстоит иначе. Портал казахстанского Петропавловска 7152.kz охотно рассказывает о прелести интернациональных браков, массовой миграции из государства и прогнозирует, когда же повысят пенсионный возраст. Негативную повестку продвигает и «столичный» inastana.kz.

Но сайты и Петропавловска, и Актобе, и Нур-Султана, и других казахстанских «городских порталов» объединяет один фактор — они ведутся на русском языке. Негативная повестка транслируется исключительно русскоязычным жителям Казахстана.

Федеральное агентство новостей /

Идея с созданием сайтов-дублей не нова. Подобным промышляли всякие сомнительные конторы еще в середине нулевых для увода трафика на альтернативные площадки с различными целями, начиная с банальной борьбы с конкурентами и виртуальным «рейдерским захватом», а заканчивая полной дискредитацией.

В целом механика формирования подобных ресурсов выглядит таким образом:

Создание сайта-«дубля», действующего по принципу информационной «закладки». Наполнение портала позитивным контентом до формирования определенной посетительской базы. В нужный момент — разбавление актуальной информации негативом.

В чем-то это сродни приемам нейролингвистического программирования. Например, сектанты расшатывают психику прихожан, работая на контрастах и чередуя подчеркнуто громкую музыку и тихий речитатив. Так и здесь: на фоне нейтральной новостной повестки особое внимание привлекается к происшествиям и негативным событиям.

В зависимости от того, как долго существует сайт, у него разнится индекс доверия среди аудитории, — и все они ожидают нужного инфоповода. Даже после «взрывной» отработки аудитория продолжит заходить на портал по инерции — либо пока его не закроют, либо пока про него не забудут.

В абсолютно любом городе есть плохие новости. Нейтральные СМИ освещают повестку, пытаясь находить соотношение и баланс для того, чтобы не расшатывать обстановку в населенном пункте.

К сожалению, «чернушных» новостей действительно хватает, и любые власти пытаются такие моменты заретушировать. Сети городских порталов CitySites Global достаточно просто вытаскивать всю грязь на белый свет. А учитывая то, что официальные источники предпочитают подобные инциденты замалчивать, «дочерние» порталы CitySites Global выступают в более выигрышном свете, поскольку показывают все «без прикрас».

Когда же люди погружаются в негативную повестку и понимают, что все беспросветно, а плохим новостям нет конца и края, ими становится проще в информационном плане манипулировать.

Федеральное агентство новостей /

К сожалению, существует огромное количество болевых точек, на которые можно надавить: не до конца побежденный региональный сепаратизм, который «оседлали» оппозиционеры, взяточничество чиновников, какие-то исключительно местечковые проблемы. Все это оставляет широкий простор для деятельности, направленной на подрыв конституционного строя. Сейчас тематику сайтов диктует в первую очередь политическая конъюнктура заказчика. Поэтому часть проектов «сети» остается в статусе информационной «закладки» и ждет своего часа, разгоняя нейтральную повестку. Примерно по такому же принципу действуют различные НКО, признанные иноагентами на территории РФ.

Учитывая направленность сайтов CitySites Global и общие «лекала» для такого рода проектов, остается только поражаться, почему на законодательном уровне не запрещено их функционирование. Казалось бы, в век цифровизации провести законопроект о стандартных городских порталах и недопущении «фанатских» сайтов населенных пунктов — самое логичное и правильное решение, которое может выбить почву из-под ног такого рода фирм.

Но это, увы, до сих пор не сделано.

Super omnia veritas (лат. Выше всего истина).