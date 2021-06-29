Партии Туниса выступили с новой инициативой по изменению политической системы

Тунис, 29 июня. Тунисские партии и организации объявили о формировании так называемого «Фронта референдума» для разрешения споров по вопросам политического устройства, которого следует придерживаться в стране в условиях существующего кризиса системы правления и нарушения функционирования государства.

С данным объявлением выступил координатор коалиции «Сомуд» (Soumoud Collectif) Хоссам аль-Хами во время пресс-конференции 28 июня. По его словам, «Фронт референдума» включает в себя ряд организаций гражданского общества, политических партий и национальных деятелей.

Это открытый проект, заявил Аль-Хами, так как в настоящий момент продолжаются обсуждения с рядом организаций, партий и парламентариев, желающих присоединиться к данной инициативе. В состав фронта входят «Народное движение», близкое к президенту республики Каису Саиду, и партия «Бани Ватани», возглавляемая бывшим министром Саидом аль-Айди.

«Целью сформированного альянса является проведение всенародного референдума о характере политической и избирательной систем страны с учетом нынешнего кризиса и неопределенности обстановки», — сказал Аль-Хами.

По его словам, в настоящее время ведутся непрямые дискуссии с президентом республики для сближения предложенных направлений. Он объявил также, что для сбора подписей за инициативу на улице Хабиба Бургибы в центре тунисской столицы в ближайшее время установят специальную палатку. Сделать это любой желающий может также в электронном виде.

Коалиция «Сомуд» ранее потребовала возвращения власти тунисскому народу, который является ее исконным обладателем, путем проведения прямого всенародного референдума по политической системе. По утверждению членов организации, данные шаги направлены на спасение страны из «жестких тисков и неуемных аппетитов действующей власти» после того, как все попытки и инициативы по изменению системы сорвал Квартет национального диалога.

В своем заявлении коалиция призвала всех, кто не хочет краха государства и провала демократического перехода, принять участие в процессе спасения страны путем мобилизации и мирного давления, чтобы с помощью механизма «Фронт референдума» изменить нынешнюю политическую систему.