Социальный смысл, или В чем важность защиты России от роста мировых цен

Прогнозирование цен и реакция на них регуляторов рынка в рамках единых четких правил позволит всем участникам рынка, включая население и бизнес, жить по общим правилам и избегать новых ценовых шоков. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Нивелировать эффект

Кабмин РФ начал работу над защитной системой, которая позволит нивелировать эффект от глобального подорожания продуктов, черных и цветных металлов, а также удобрений. Об этом газета «Ведомости» пишет на основании данных от двух источников.

В случае выхода цен за «красную линию» государство будет определенным образом на это реагировать. В настоящее время готовы модели инициативы, они уже направлены в правительство на изучение.

government.ru / Правительство России

Среди возможных методов влияния на ценовые изменения — пошлины, демпферы, экспортные ограничения, льготы некоторым производствам и посевным площадям. Развитие проекта направляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Всего над системой ведут работу три ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Социальный смысл

Как отметил Андрей Лобода, создание системы защиты внутреннего рынка от резкого роста мировых цен на продовольствие и промышленные материалы — хорошая новость, она имеет неоценимый и колоссальный социальный смысл. Прогнозирование цен и реакция на них регуляторов рынка в рамках единых четких правил позволит всем участникам рынка, включая население и бизнес, жить по общим правилам и в первую очередь избегать новых ценовых шоков.

«Создаваемая концепция реагирования на рост цен для внутреннего рынка, безусловно, должна содержать понятные и прозрачные для широкой аудитории механизмы реагирования. На сегодняшний день более или менее эффективно срабатывает демпферное соглашение, регулирующее цены на топливо для российских потребителей. Однако важно не перейти черту, за которой будет теряться экономический смысл, и ценообразование станет подвластным только администрированию со стороны органов государственной власти. Для бизнеса, особенно малого и среднего, не должно быть непредвиденных неожиданностей в части внезапного и порой нерыночного ценового администрирования», — пояснил Андрей Лобода.

Восстановление экономики

Эксперт пояснил, что розничное ценообразование — это отдельная тема для диссертаций. Особенно важно учитывать потребительские цены на продукты питания. Они растут всегда опережающими темпами и очень сильно портят макроэкономическую статистику. Плодоовощная продукция год к году подорожала минимум на 30% — и это при инфляции в 6%. Экспертам нужно срочно изучить розничную нишу ценообразования: на один и тот же товар продавцы могут сделать розничную надбавку к цене от 5% до 200%.

«Во всем должен быть здравый смысл. Прошлой весной цены на нефть были в отрицательной зоне, но в России динамика роста на популярные марки бензина уже лет 20 положительная. В цене одного литра топлива около 70% — акциз. Вероятно, уже настало время снизить этот налог вдвое, тогда цена литра бензина снизится примерно на треть. Экономический эффект будет мгновенным и очень серьезным: вздохнет с облегчением индустрия транспорта и логистики, себестоимость продукции на фоне восстановления экономики снизится, она будет более доступной бизнесу и населению», — добавил Андрей Лобода.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт обратил внимание, что оценивать успешность новой инициативы по защите российского рынка от мировых ценовых всплесков стоит по социальному и финансовому самочувствию незащищенных слоев населения. Их личная инфляция намного выше официальной. Если цены на самые востребованные продукты питания и промышленные товары перестанут расти скачкообразно, это будет хорошая новость для социальной стабильности России.

Российский хлеб может вырасти в цене, считают представители сектора. Одной из причин возможного подорожания является создаваемый ГОСТ для отраслевых предприятий. Однако Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем.