Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 июня 15:33
15:32
Общество
Анна Фрадкина оценила распространившиеся во время пандемии онлайн-спектакли
15:31
Общество
Красноярского школьника наградили за спасение многодетного отца
15:30
Экономика
Повышение ЦБ ключевой ставки сделает рубль валютой сбережения
15:30
Экономика
Московский ресторатор рассказал о будущем общепита после новых ограничений
15:27
Экономика
Силуанов: расходы на экономику РФ в 2020 году выросли на 17%
15:26
Общество
Как на острове: жители поселка под Тулой оказались отрезанными от всех автодорог
15:26
Происшествия
Россиянин умер на черногорском курорте Свети-Стефан
15:25
Весь мир
Цифровые гонки: как США с помощью британцев раздувают бюджет на кибербезопасность
15:25
Общество
В ишимском зоопарке появились на свет два птенца серебряных фазанов
15:22
Общество
Туристический аут: почему Кубань закрывается от непривитых, а Крым ослабляет режим?
Все новости

Социальный смысл, или В чем важность защиты России от роста мировых цен

Экономика
Социальный смысл, или В чем важность защиты России от роста мировых цен
Global Look Press  /  Oliver Berg / dpa

Прогнозирование цен и реакция на них регуляторов рынка в рамках единых четких правил позволит всем участникам рынка, включая население и бизнес, жить по общим правилам и избегать новых ценовых шоков. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Нивелировать эффект

Кабмин РФ начал работу над защитной системой, которая позволит нивелировать эффект от глобального подорожания продуктов, черных и цветных металлов, а также удобрений. Об этом газета «Ведомости» пишет на основании данных от двух источников.

В случае выхода цен за «красную линию» государство будет определенным образом на это реагировать. В настоящее время готовы модели инициативы, они уже направлены в правительство на изучение.

Социальный смысл, или В чем важность защиты России от роста мировых цен
government.ru  / Правительство России

Среди возможных методов влияния на ценовые изменения — пошлины, демпферы, экспортные ограничения, льготы некоторым производствам и посевным площадям. Развитие проекта направляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Всего над системой ведут работу три ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Социальный смысл

Как отметил Андрей Лобода, создание системы защиты внутреннего рынка от резкого роста мировых цен на продовольствие и промышленные материалы — хорошая новость, она имеет неоценимый и колоссальный социальный смысл. Прогнозирование цен и реакция на них регуляторов рынка в рамках единых четких правил позволит всем участникам рынка, включая население и бизнес, жить по общим правилам и в первую очередь избегать новых ценовых шоков.

«Создаваемая концепция реагирования на рост цен для внутреннего рынка, безусловно, должна содержать понятные и прозрачные для широкой аудитории механизмы реагирования. На сегодняшний день более или менее эффективно срабатывает демпферное соглашение, регулирующее цены на топливо для российских потребителей. Однако важно не перейти черту, за которой будет теряться экономический смысл, и ценообразование станет подвластным только администрированию со стороны органов государственной власти. Для бизнеса, особенно малого и среднего, не должно быть непредвиденных неожиданностей в части внезапного и порой нерыночного ценового администрирования», — пояснил Андрей Лобода.

Восстановление экономики

Эксперт пояснил, что розничное ценообразование — это отдельная тема для диссертаций. Особенно важно учитывать потребительские цены на продукты питания. Они растут всегда опережающими темпами и очень сильно портят макроэкономическую статистику. Плодоовощная продукция год к году подорожала минимум на 30% — и это при инфляции в 6%. Экспертам нужно срочно изучить розничную нишу ценообразования: на один и тот же товар продавцы могут сделать розничную надбавку к цене от 5% до 200%.

«Во всем должен быть здравый смысл. Прошлой весной цены на нефть были в отрицательной зоне, но в России динамика роста на популярные марки бензина уже лет 20 положительная. В цене одного литра топлива около 70% — акциз. Вероятно, уже настало время снизить этот налог вдвое, тогда цена литра бензина снизится примерно на треть. Экономический эффект будет мгновенным и очень серьезным: вздохнет с облегчением индустрия транспорта и логистики, себестоимость продукции на фоне восстановления экономики снизится, она будет более доступной бизнесу и населению», — добавил Андрей Лобода.

Социальный смысл, или В чем важность защиты России от роста мировых цен
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Эксперт обратил внимание, что оценивать успешность новой инициативы по защите российского рынка от мировых ценовых всплесков стоит по социальному и финансовому самочувствию незащищенных слоев населения. Их личная инфляция намного выше официальной. Если цены на самые востребованные продукты питания и промышленные товары перестанут расти скачкообразно, это будет хорошая новость для социальной стабильности России.

Российский хлеб может вырасти в цене, считают представители сектора. Одной из причин возможного подорожания является создаваемый ГОСТ для отраслевых предприятий. Однако Министерство сельского хозяйства РФ сообщило, что цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Социальный смысл, или В чем важность защиты России от роста мировых цен
россия цены цены на продукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru