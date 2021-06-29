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Делегация Алжира проверила КПП на границе с Ливией перед открытием

Африка
Делегация Алжира проверила КПП на границе с Ливией перед открытием
pixabay.com  / 

Алжир, 29 июня. Делегация высокопоставленных министров посетила приграничный город Дебдеб, находящийся рядом с Ливией. В состав группы вошли представители МВД, МИД, Министерства торговли, общественных работ и Главного управления национальной безопасности и гражданской защиты.

Основной целью поездки стала проверка работы и оснащения контрольно-пропускного пункта, стоящего на границе с североафриканским государством. Визит проходит в рамках реализации рекомендаций международного экономического форума, прошедшего в Алжире в конце мая.

Министры и чиновники осмотрели оборудование и личный состав КПП, а также проверили их на соответствие таможенным требованиям и безопасности, которые облегчают плавную и гибкую перевозку пассажиров и товаров между двумя государствами.

Ожидается, что контрольно-пропускной пункт Дебдеб — Гадамес заработает в полную силу уже в начале июля. Для пересечения границы граждане Алжира и Ливии обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Эксперты ООН ранее предоставили отчет по ситуации в североафриканском государстве. По их прогнозу, стабильность в Триполи станет мощным стимулом для экономик соседних арабских стран.

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ливия кпп алжир
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