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Спрос на вакцинацию в Ростове ставит новые рекорды

Общество
Спрос на вакцинацию в Ростове ставит новые рекорды
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Ростов-на-Дону, 29 июня. В донской столице растет спрос на вакцину от коронавируса. Уже более 230 тысяч дончан сделали прививку, а 170 тысяч полностью завершили вакцинацию.

По мнению главы городской администрации, с каждым днем ростовчане записываются на прививку активнее. Так, за прошедшие сутки записались на вакцинацию более 3 тысяч человек. 

Сегодня в Ростове-на-Дону развернуто 56 пунктов вакцинации, половину из них составляют мобильные, которые работают по районам. Кроме того, в городе сформировано 47 специальных выездных бригад.

Как сообщают в мэрии, в наличии имеются вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак». «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник-V») располагает 6794 дозами. Поставки вакцины осуществляются регулярно. 

Ранее ФАН сообщал, что ждет жителей Ростовской области в случае использования поддельных сертификатов по вакцинации. Дончанам может грозить уголовное дело вплоть до лишения свободы на 2 года.

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вакцинация ростов на дону вакцина от коронавируса
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