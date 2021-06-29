Роспотребнадзор оценил влияние погоды на темпы распространения коронавируса

Москва, 29 июня. Погода оказывает лишь опосредованное влияние на распространение коронавируса, заявил руководитель екатеринбургского «Вектора» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Несмотря на летнее время года, вирус способен быстро распространяться при умеренно-влажном климате. В то же время зимой или в сильную жару на улицу выходит меньше людей, поэтому темпы заболевания могут снижаться, объяснил Семенов.

Россиянам следует проходить вакцинацию от коронавируса при любом уровне антител в организме, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, тесты на антитела в коммерческих лабораториях не всегда могут выявить способность иммунитета защитить от заболевания.