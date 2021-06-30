Психолог рассказала, на каких детях негативно скажется запрет интернета

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила Министерству цифрового развития запретить несовершеннолетним пользователям интернета регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей. Письмо с предложением она направила главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву.

Детский, семейный психолог Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала, как данное предложение сможет помочь детям и родителям избежать негативного влияния социальных сетей.

«Дети хотят самостоятельности и отсутствия контроля, но социальные сети действительно таят в себе немало опасностей. Сама по себе идея, чтобы ребенок регистрировался в социальных сетях и взрослые об этом знали, принимая на себя всю ответственность, были на чеку и в любой момент могли оказать поддержку, — верная», — заявила психолог.

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Наталья Наумова отметила, что зачастую родители удивляются, что их ребенок был зарегистрирован в какой-либо сети или вступал в опасные группы. С этой точки зрения, контроль за ребенком необходим, но в первую очередь нужно выстраивать с детьми доверительные отношения, считает психолог, чтобы дети могли рассказывать обо всем взрослым.

«Там, где отношения хорошие с ребенком, дети, как правило, рассказывают родителям, в каких социальных сетях они сидят и так далее. Там ребенок защищен. К сожалению, так не в каждой семье, поэтому этим предложением пытаются помочь поставить под контроль детей, чтобы каждая семья могла не упустить своего ребенка. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны — каждому ребенку хочется иметь личную жизнь и не у всех ребят складываются хорошие отношения с родителями», — добавила собеседница ФАН.

Если с родителями отношения тяжелые, то социальная сеть для детей как помощь извне, подчеркнула Наумова. И если использование ими соцсетей будет тоже тотально контролироваться, то ребята, которые и так слабо социально защищены, будут еще более уязвимы.

«С позиции общества данное нововведение верное, поскольку дети должны быть защищены. Тем более последнее время мы чаще видим, что социальные сети наносят серьезную угрозу нашим детям», — резюмировала психолог.

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