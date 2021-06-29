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Бывший муж Меган Маркл станет отцом во второй раз

Общество
Бывший муж Меган Маркл станет отцом во второй раз
Global Look Press  /  Faye Sadou via www.imago-images./www.imago-images.de

Вашингтон, 29 июня. Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон во второй раз станет отцом. Возлюбленная продюсера находится на последних сроках беременности.

Энгельсон и его избранница Трейси долго скрывали от поклонников это радостное событие. В Сеть попал снимок с девушкой продюсера, на котором виден округлившийся живот.

«Эта детская тема хорошо идет… Мы сделали это снова. Ждите этой осенью», — пошутил бывший муж Маркл.

Супруги уже воспитывают дочь Форд, которая родилась в августе прошлого года. Продюсер неоднократно говорил, что счастлив и испытывает невероятные эмоции от отцовства.

Меган Маркл и Тревор Энгельс были вместе с 2004 года. Пара поженилась в 2011 году, но уже в мае 2013 развелась. Кинорежиссер очень болезненно переживал расставание с любимой.

В мае 2019 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. У супругов подрастают двое детей. Младшего ребенка возлюбленная сына принцессы Дианы родила летом этого года.

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