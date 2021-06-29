Бывший муж Меган Маркл станет отцом во второй раз

Вашингтон, 29 июня. Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон во второй раз станет отцом. Возлюбленная продюсера находится на последних сроках беременности.

Энгельсон и его избранница Трейси долго скрывали от поклонников это радостное событие. В Сеть попал снимок с девушкой продюсера, на котором виден округлившийся живот.

«Эта детская тема хорошо идет… Мы сделали это снова. Ждите этой осенью», — пошутил бывший муж Маркл.

Супруги уже воспитывают дочь Форд, которая родилась в августе прошлого года. Продюсер неоднократно говорил, что счастлив и испытывает невероятные эмоции от отцовства.

Меган Маркл и Тревор Энгельс были вместе с 2004 года. Пара поженилась в 2011 году, но уже в мае 2013 развелась. Кинорежиссер очень болезненно переживал расставание с любимой.

В мае 2019 года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. У супругов подрастают двое детей. Младшего ребенка возлюбленная сына принцессы Дианы родила летом этого года.