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Запаса воды в Ялте хватит больше, чем на год

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:33
Общество
Запаса воды в Ялте хватит больше, чем на год
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Ялта, 29 июня. Благодаря обильным июньским ливням Ялта смогла накопить более чем годовой запас жидкости в водохранилищах.

Порядка 35 млн накопленных кубометров воды должно хватить больше, чем на год для всей Большой Ялты при круглосуточной подаче и полном отсутствии притоков. Такие данные привели специалисты «Водоканала ЮБК».

Мощные дожди обрушились на Ялту в июне, из-за чего некоторые реки вышли из берегов. Стихия также затронула Керчь, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Республики Крым. Из-за ливней в водохранилищах увеличился объем жидкости, который превысил годовой запас.

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