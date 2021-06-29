Расследование инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии продлено до сентября

Монреаль, 29 июня. Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила расследование инцидента с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair над Белоруссией в небе 23 мая.

Совет ICAO принял решение продлить расследование в связи с тем, что появилась необходимость запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом. Литовское ведомство отметило, что очередное слушание назначено на сентябрь.

Напомним, воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair следовало из Афин в Вильнюс, когда пилот принял решение совершить посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Глава авиакомпании ранее заявил, что в возникшей ситуации экипаж судна «не мог поступить иначе».