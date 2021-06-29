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Россия может предложить Чехии только один формат компенсации

Политика
Россия может предложить Чехии только один формат компенсации
pixabay.com

Москва, 29 июня. Чехия потребовала у России выплат в объеме 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице, однако в РФ сочли это пожелание неадекватным.

Российскому послу замглавы МИД Чехии вручил ноту с требованием о компенсации в объеме 25,5 млн евро за взрывы во Врбетице. Ситуацию прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он назвал требования «абсурдными» и сообщил, что по своей неадекватности они сопоставимы только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб.

Депутат подчеркнул, что история о взрывах на военных складах, в которых якобы принимали участие российские спецагенты, является полностью выдуманной. По его мнению все эти «домыслы» были придуманы с целью провокации России, на которые она не хочет реагировать.

Политический деятель подчеркнул, что чешские власти скорее дождутся «уха от селедки», чем выплат материального ущерба, который Чехия запросила от России. Слуцкий также отметил, что подобные выпады с чешской стороны никак не способствуют развитию дружеских отношений с Российской Федерацией, которые, по его словам, в последнее время и так являются образцово-показательными.

ФАН сообщал, что чешские СМИ обнаружили нестыковки в официальной версии, озвученной Прагой о том, что ко взрывам военных складов во Врбетице имеют отношение военнослужащие из России.

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