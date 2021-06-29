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«Большая семерка» вчистую проигрывает России в вопросе глобальной вакцинации

Экономика
«Большая семерка» вчистую проигрывает России в вопросе глобальной вакцинации
Global Look Press  /  Patricio Murphy / Keystone Press Agency

Лондон, 29 июня. «Группа семи» впустую растрачивает время для глобальной вакцинации. Если в ближайшее время G7 не успеет привить 70% населения планеты, то упустит «сделку века».

Сложно переоценить последствия пандемии для мировой экономики, однако страны «Большой семерки» (G7), куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, могут решить этот вопрос массовой вакцинацией. Однако в британском издании «Экономист» заключили, что даже угроза коронавируса не подтолкнула страны Запада к сотрудничеству. При этом вложения в массовую вакцинацию могут принести прибыль в 17 900%, но G7 впустую тратят время. Это настоящий моральный провал и дипломатическая катастрофа.

Авторы статьи отмечают, Британия заказала в пять раз больше доз вакцины, чем ей необходимо, но только сейчас начала распространять ее запасы. А программа COVAX по предоставлению препарата бедным странам провалилась, поскольку не располагает необходимым миллиардом уколов. Аналитики отмечают, что G7 следует финансировать процесс в полной мере, в противном случае поставленную цель программа никогда не достигнет.

Всего на вакцинацию 70% населения планеты нужно 50 миллиардов долларов. Это 0,13% от совокупного ВВП всей «Большой семерки», но даже эту сумму они никак не могут собрать. Обозреватели «Экономиста» резонно задались вопросом: если организация, которая была создана для борьбы с глобальными проблемами, не может решить подобный вопрос, то для чего она существует? А пока что наилучших показателей в области разработки вакцин и ее поставках в другие страны уверенно лидируют Китай и Россия.

Российский препарат «Спутник V» тем временем поступил в ОАЭ и в ходе массовой вакцинации населения показал эффективность в 97%. Также препарат оказался результативным в 100% случаев при тяжелых течениях инфекции, как добавили в Российском фонде прямых инвестиций.

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