Идею выдачи сертификатов на репетиторов для подготовки к ЕГЭ раскритиковали в Госдуме

Москва, 29 июня. Выдача сертификатов на репетиторов для подготовки к ЕГЭ уничтожит школьное образование в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к главе Минпросвещения РФ с предложением предоставить школьникам из семей с невысоким уровнем дохода специальные сертификаты для оплаты курсов по подготовке к ЕГЭ. Толстой выступил против такой инициативы для любых учащихся, поскольку такая необходимость указывает на недоработку школы. В противном случае оплачивать такие сертификаты могли бы сами авторы инициативы, предложил Толстой.

Каждый четвертый школьник прибегает к помощи репетиторов или подготовительных курсов перед сдачей ЕГЭ, заявила Маркс. По оценкам экспертов, средняя стоимость подготовки к ЕГЭ в РФ составляет от 2,5 до 24 тыс. рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Единый государственный экзамен в России в 2021 году прошел в традиционном очном формате. Более 800 выпускников школ пришлось удалить из аудиторий в связи с нарушениями на проверке знаний.