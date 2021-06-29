Россия слишком мягко поступила с британскими моряками-нарушителями

Москва, 29 июня. Экипаж эсминца, который решил пройти неподалеку от побережья Крыма, должен был понести за свои действия более серьезное наказание, считает депутат Александр Шерин.

Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в эфире «Первого канала» рассказал, что на провокацию с участием британского эсминца нужно было отреагировать намного жесче.

«Такое огромное количество стран, которые принимают участие в совместных военных учениях. Это делается для того, чтобы произошло слаженное спаивание коллектива. Чтобы проверить, как будет работать в тех или иных климатических условиях военная техника, для того, чтобы хорошенько ознакомиться с той местностью, на которой в случае необходимости придется воевать», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что провокация с кораблем была в первую очередь организована для разведывательных целей и призвал не питать иллюзий по поводу того, что операция была как-то связана с военными учениями.

«Я считаю, что это очень серьезный сигнал», — сообщил депутат.

Также он добавил, что Россия поступила не совсем верно. По его мнению, прежде всего следовало заблокировать корабль и после этого арестовать всех, кто на нем находился и избить дубинками, как и поступают с правонарушителями. Он также добавил, что к своим гражданам всегда надо относиться лучше, чем к другим, однако в случае с эсминцем лучше отнеслись к англичанам. По его мнению, на корабль нужно было высадить Росгвардию.

«Эти моряки, они уже национальные герои у себя в Великобритании, а их надо было опустить и опозорить», – резюмировал Шерин.

ФАН сообщал, что хулиганство английского эсминца вблизи побережья Крыма — это игра с огнем, которая могла привести не к предупредительным выстрелам, а к стрельбе на поражение.