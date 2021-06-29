Политолог Михеев объяснил отказ США от санкций против «Северного потока — 2»

Москва, 29 июня. Скорое завершение газопровода «Северный поток — 2» стало поражением США в противостоянии с Россией. Такой точки зрения придерживается политолог Сергей Михеев.

Российский эксперт в ходе недавнего интервью отметил, что американцы осознали невозможность остановки работ по укладке российско-немецкой газовой магистрали. Поэтому в Вашингтоне отказались от санкций против газопровода и сделали вид, что, «так уж и быть, разрешают его строительство», считает Михеев.

«Для американцев достройка этого трубопровода — это очевидная неудача. Все попытки заблокировать его строительство провалились», — приводит слова политолога портал «Русские Онлайн».

Польский эксперт Витольд Модзелевский ранее признал провал агрессивной политики в отношении «Северного потока — 2».