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Энтони Блинкен анонсировал ответные меры США на действия России

  /   Обновлено: 29 июня 2021 12:08
Политика
Энтони Блинкен анонсировал ответные меры США на действия России
Global Look Press  /  Christoph Soeder/dpa

Вашингтон, 29 июня. Вашингтон планирует ответить Москве в случае агрессивной политики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, если Россия продолжит «нападения» в виде хакерских атак и «вмешательства в выборы», США будут отвечать на эти действия. Блинкен отметил, что Вашингтон выступает против конфликтов. Однако американская сторона дорожит своими ценностями и принципами.

Госсекретарь США также назвал возможные области сотрудничества стран. По его мнению, Соединенные Штаты и Россия могут наладить конструктивное взаимодействия в области кибербезопасности, урегулировании региональных конфликтов и по стратегическим направлениям.

Ранее Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили выстраивание отношений с Россией.

Национальная служба новостей сообщала, что Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневым Рау действия против «Северного потока — 2». Они рассмотрели «угрозы», которые представляет проект.

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