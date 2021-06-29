Энтони Блинкен анонсировал ответные меры США на действия России

Вашингтон, 29 июня. Вашингтон планирует ответить Москве в случае агрессивной политики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, если Россия продолжит «нападения» в виде хакерских атак и «вмешательства в выборы», США будут отвечать на эти действия. Блинкен отметил, что Вашингтон выступает против конфликтов. Однако американская сторона дорожит своими ценностями и принципами.

Госсекретарь США также назвал возможные области сотрудничества стран. По его мнению, Соединенные Штаты и Россия могут наладить конструктивное взаимодействия в области кибербезопасности, урегулировании региональных конфликтов и по стратегическим направлениям.

Ранее Энтони Блинкен провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили выстраивание отношений с Россией.

Национальная служба новостей сообщала, что Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневым Рау действия против «Северного потока — 2». Они рассмотрели «угрозы», которые представляет проект.