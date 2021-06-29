Духовник МакSим объяснил, почему не может соборовать певицу

Москва, 29 июня. Личный духовник певицы МакSим (Марина Максимова), игумен Лука объяснил, почему не может провести соборование для находящейся в тяжелом состоянии знаменитости.

Игумен, являющийся настоятелем Пронского мужского монастыря в Рязанской области, много лет назад обвенчал МакSим с ее бывшим мужем, звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Кроме того, отец Лука крестил дочерей исполнительницы — Александру и Марию.

Сейчас духовник введенной в искусственную кому певицы может только молиться за ее здоровье. Максимову хотели соборовать, однако обряд, укрепляющий душу и тело, а также отпускающий грехи, нельзя проводить для тех, кто находится без сознания.

«Пока совсем кризисно. Молимся. И все, кто сопереживает, пусть читает молитву к Господу о ее исцелении», — сказал игумен, отвечая на вопрос о состоянии исполнительницы.

Экс-супруг 38-летней МакSим тоже не смог порадовать ее поклонников хорошими новостями. Луговцов сообщил kp.ru, что не знает о состоянии певицы.

Марину Максимову госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус, однако тесты давали отрицательный результат. Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил в интервью ФАН, что в случае смерти МакSим готов бесплатно похоронить поп-звезду.